Azealia Banks critica el racismo en la industria de la belleza

Aunque tuits anteriores de la cantante Azealia Banks ya se hicieron conocidos por provocar peleas con otros famosos, este miércoles la artista decidió usar la red social para hablar sobre el racismo que sufren las mujeres negras por sus rituales de belleza.

"La belleza de las mujeres negras es algo totalmente distinto. Es repugnante que, cuando se trata de belleza y moda, las mujeres negras sean avergonzadas por llevar una peluca rubia o haberse operado la nariz, pero las mujeres blancas pueden agrandarse los labios y culos, broncearse y que nadie les acuse de odiarse a sí mismas...", escribió en Twitter.

La estadounidense de 24 años también se refirió a la humillación que sufren las mujeres negras cuando usan productos de belleza distintos a la manteca de karité o al acondicionador específico para alisar el pelo.

"Es repugnante cómo se humilla a las mujeres negras por querer usar algo que no sea acondicionador o manteca de karité. Jod*r. Sí, aliso mi pelo... no, no significa que odie mi pelo... Sí, decoloro mis rodillas y manos... No, eso no significa que me odie".

Azealia continuó explicando en la red social qué es lo que hace para mantenerse feliz.

"Me quiero a mí misma cuando me sirvo un poco de agua helada antes de ir a dormir, me despierto con mucha sed ¡y está en mi mesita de noche!".

Pero la artista tiene también otros hábitos menos saludables que los vasos de agua: fumar marihuana.

"Me quiero a mí misma cuando no me fumo todo el porro y la otra mitad está esperándome en casa para cuando llegue".