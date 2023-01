¡Ayayay! Esta joven actriz pasó el susto de su vida cuando algo la picó en el mar

Laura Osma se encontraba en Santa Marta haciendo una de las cosas que más le gusta en la vida: bucear, cuando de repente sintió que algo la picó en medio del mar y quedó paralizada.

“Voy nadando hacia el fondo de mar y cuando me dispongo a caretear, siento un corrientazo en mi pierna y di un grito, pero me quedé congelada porque fue súper fuerte”, cuenta a La Red, añadiendo que su pierna se hinchó y no podía caminar, por lo que tuvo que tomar antibióticos. Además, le quedaron cicatrices que difícilmente se podrán borrar de su piel.