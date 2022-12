La cantante Avril Lavigne temió por su vida al enterarse de que padecía la enfermedad de Lyme, una dolencia infecciosa que le transmitió una picadura de insecto en octubre del año pasado y que le dejó sin habla y con el cuerpo totalmente paralizado, por lo que tuvo que estar cinco meses postrada en la cama.

"Sentía que no podía respirar, no podía hablar ni moverme. Creía que me estaba muriendo. No tenía ni idea de que una picadura de insecto pudiera hacer esto. Estuve postrada en la cama durante cinco meses", reveló la artista a la revista PEOPLE.

Además, la parálisis le impedía ducharse por sí sola ya que no podía levantarse, y su madre tuvo que trasladarla a su casa de Ontario, Canadá, para poder cuidar de ella en todo momento, y su marido, el vocalista del grupo de Nickelback Chad Kroeger, estuvo viajando regularmente para estar con ella todos los días libres que tenía durante la gira de su banda.

"Hubo un tiempo en el que no pude ducharme durante una semana entera porque no podía levantarme. Sentía como si me hubieran arrancado la vida", aseguró.

La artista se dio cuenta de que algo extraño le estaba sucediendo el pasado octubre cuando viajó a Las Vegas para celebrar su 30 cumpleaños con amigos.

"Apenas podía comer, y cuando fuimos a la piscina, tuve que salir de allí e irme directa a la cama. Mis amigos me preguntaron: '¿Qué te pasa?' Pero yo no lo sabía".

Aunque ahora Avril asegura que está un "80% mejor" que antes, tiene pensado agradecer a sus fans todo el apoyo que le han dado durante este tiempo, ya que está decidida a recomponer su vida por completo.

"Han estado preguntando por mí desde que desaparecí en combate, así que le dije a un fan que no me encontraba bien. Los mensajes de apoyo para que me recuperara pronto y los vídeos que me enviaron me emocionaron profundamente", concluyó.