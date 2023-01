Atlanta de Cadenet, hija del bajista de Duran Duran, no quiere conocer las aventuras sexuales de su padre

La modelo Atlanta De Cadenet Taylor -hija del bajista de Duran Duran, John Taylor, y su exmujer, la fotógrafa Amanda de Cadenet- prefiere no leer la autobiografía de su padre, 'In the Pleasure Groove: Love, Death and Duran Duran', puesto que no tiene ningún interés en conocer sus escarceos amorosos.

"No, aún no [lo he leído]. Ahí aparece el hombre, el mito, la leyenda. Para mí es mi padre. No estoy muy interesada en leer sobre sus escapadas sexuales por todo el mundo. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero puede que al final lo haga", confiesa la joven de 23 años a la revista HELLO! Fashion Monthly.

Publicidad

A la también pinchadiscos nunca le ha sorprendido la popularidad de su padre y su banda -que acaba de lanzar su nuevo álbum 'Paper Gods'- pero sí le ha impactado la pasión de sus fans.

"En Roma teníamos personal de seguridad por todas las chicas que gritaban su nombre. Yo estaba como: '¡Qué demonios, ese es mi padre!' Sus fans son algo muy serio", cuenta.

Atlanta siempre se ha visto rodeada de músicos -su padrastro es el guitarrista de The Strokes, Nick Valensi- por lo que siempre ha estado atraída por ellos.

"Yo trato de evitarles pero simplemente sigue pasando. Lo entiendo, sabes, pero no me impresionan la mayoría de los músicos. A no ser que seas muy bueno, no me importas. ¡Pero a lo mejor me gustaría salir con un rapero! ¡No lo sé!", añade en la publicación.