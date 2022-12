Así son las veladas entre amigos de Patrick Stewart e Ian McKellen

Las noches en casa del actor Patrick Stewart (75) pueden contar con la presencia de su amigo y compañero de profesión Ian McKellen (76), que acompañados por la mujer de Patrick, la joven cantante Sunny Ozell (36), se convierten en agradables tertulias en torno a una botella de vino.

"Cuando nos juntamos es una cosa muy tranquila y familiar. Cenamos y bebemos mucho, y estamos despiertos hasta muy tarde. Yo cocino y todos nos sentamos juntos y bebemos", cuenta Sunny a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Sunny lanzó recientemente su álbum debut 'Take It With Me', un trabajo inspirado en el arrojo y valentía profesional de su marido.

"Admiro de él su ética de trabajo y su intrepidez. En los dos últimos años, la clase de trabajo que ha hecho es algo que no había hecho nunca antes. Ha trabajado con un grupo increíble que hace improvisaciones llamado Improvised Shakespeare. Él era el mayor de todos en el escenario, les sacaba unos 35 o 40 años. Pero se lanzaba al escenario sin miedo. Es increíblemente inspirador", detalla la cantante.