Así reacciona Kate Upton ante una infidelidad

La modelo Kate Upton no escapa a los problemas que afectan al resto de los mortales cuando se trata de los asuntos del corazón, y pese a ser considerada una de las mujeres más atractivas del mundo, la exuberante rubia también ha sufrido en el pasado debido a las infidelidades de sus exparejas.

Sin embargo, la joven parece haber encontrado la manera perfecta de superar sus decepciones amorosas: excluyendo completamente de su vida al hombre que ose traicionar su confianza.

"Desde luego que me han engañado. Todo el mundo ha sufrido algún tipo de traición a lo largo de su vida, de una manera u otra. Te rompen el corazón y tienes que superarlo. Personalmente creo que la mejor venganza posible es alejarte y no perder ni un segundo más de tu tiempo con alguien que claramente tiene una discapacidad emocional. Si alguien te hace daño de esa manera, no es tu trabajo cambiarle, ni permanecer a su lado mientras se encuentra a sí mismo y descubre quién es. Así que creo que alejarte y centrarte en cómo quieres ser el resto de tu vida es lo más importante", declaró al periódico Daily Mirror.

Aunque Kate, de 22 años, no detalla cuál de sus anteriores parejas le ha hecho sufrir la amarga experiencia de la infidelidad -se le ha relacionado sentimentalmente con las estrellas del deporte Justin Verlander, Tim Tebow y Mark Sanchez en el pasado-, sí que no tiene ningún problema en reconocer que a la hora de encontrar a su hombre perfecto el físico no es uno de los requisitos más importantes para ella.

"Me gusta que sean un poco torpes, pero adorables. Siempre bromeo diciendo que el tipo de chico que me gusta es como un pingüino", aseguró.

Sea como fuere, Kate ha decidido centrar toda su atención en su vida profesional más que en la personal para cumplir su sueño de conquistar la industria cinematográfica. De hecho, acaba de estrenar su primera película, 'No hay dos sin tres', junto a Cameron Diaz y Leslie Mann, aunque asegura que esta nueva meta le ha presentado más dificultades de lo que pudiera parecer a simple vista.

"Es agotador intentar que te tomen en serio. Pero estoy dispuesta a comprometerme y luchar por ello", concluyó.