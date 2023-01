Así hace funcionar Roselyn Sánchez su matrimonio con Eric Winter

La actriz Roselyn Sánchez ha revelado cuál es el secreto detrás del feliz matrimonio que forma junto al actor Eric Winter desde 2008: dar libertad a su pareja y afrontar la convivencia con el mayor sentido del humor posible.

"Intenta ser la mejor amiga de tu esposo. Hazle reír y dale un poco de libertad... no lo sofoques", explicó la también modelo en una entrevista en el programa 'Coffee Break' de Univisión que se emitirá este viernes.

Por su parte, Roselyn tiene muy claro cuáles son las cualidades que debe reunir un hombre para conseguir robarle el corazón tal y como ha hecho Eric.

"Adoro a alguien que me haga reír. Y me gusta que sea seguro de sí mismo, creo que eso es sexy", añadió.

Desde luego, a quien tampoco le falta confianza en sí misma es a la propia Roselyn -que es madre de Sebella Rose (3) junto a su marido- como bien demostró hace unos días al responder a la críticas sobre el escote que lució en la gala de los Grammy Latinos el pasado jueves, donde ejerció de presentadora. Roselyn plantó cara a los comentarios sobre sus "senos caídos" que circulaban por las redes sociales afirmando que se sentía muy orgullosa de ellos.

"Senos caídos significa ser madre, que he dado pecho a mi hija, y llevarlas con orgullo. El día que me las opere me criticarán peor... ¡He dicho!", afirmó en su cuenta de Twitter.