Así es la nueva hermanastra de Beyoncé

La actriz Bianca Lawson ha entrado a formar parte del todopoderoso clan Knowles gracias al matrimonio de su padre, el actor Richard Lawson (68), con la madre de la famosa cantante Beyoncé, Tina Knowles (61), con quien se casó el pasado domingo en un yate frente a la playa de Newport, en California.

La nueva hermanastra de Beyoncé no puede presumir de ostentar la misma fama que sus nuevos familiares, ya que es conocida principalmente por participar en algunas de las películas más populares de los 90, como 'Espera al último baile', aunque también ha aparecido interpretando papeles secundarios en las series televisivas 'Crónicas Vampíricas' o 'Pequeñas Mentirosas', en las que ha dado vida a adolescentes gracias a su aspecto juvenil a pesar de haber pasado ya hace tiempo la barrera de los 30.

Publicidad

"Creo que mi aspecto es algo genético, no soy una persona súper sana. Soy bastante perezosa, como un montón de comida basura. Soy muy afortunada por poder interpretar todos estos personajes geniales aunque sean mucho más jóvenes que yo o independientemente de cuál sea su edad. Es algo que me hace muy feliz", aseguraba Bianca al portal After Ellen.

Por su parte, Beyoncé ya tiene dos hermanastros, Nixon (5) -fruto de una relación extramatrimonial de su padre, el productor Matthew Knowles, con la actriz Alexsandra Wright- y Koi (4), hija de su padre y de Taqoya Branscomb. Sin embargo, la estrella de la música nunca ha mostrado interés por establecer una relación fraternal con ninguno de los pequeños, algo por lo que la madre de Nixon no la culpa.

"No espero que Beyoncé se haga responsable, no es su problema. No es una situación que la incumba", aseguraba Alexsandra a la revista Inside Edition.