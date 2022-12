Ashley Olsen no tiene tiempo para ser actriz

Ashley Olsen, quien alcanzó la fama en la serie de la televisión estadounidense 'Padres forzosos' con tan solo nueve meses de edad junto a su hermana gemela Mary-Kate, protagonizó su última película, 'Muévete esto es Nueva York', en 2004. Desde entonces no ha vuelto a pisar un set de rodaje debido a sus compromisos con el mundo de la moda, donde ya cuenta con cuatro exitosas líneas que dirige junto a su hermana.

"Leí algunos guiones pero acabé diciéndole a mis representantes: 'Necesito dar el cien por cien en las cosas que hago, y ahora no siento que pueda dar el cien por cien de mi tiempo'. La industria del entretenimiento requiere un gran compromiso", declaró la joven de 27 años a la revista Allure.

Por otra parte, su hermana Mary-Kate llegó a aparecer en la serie 'Weeds' y en la película 'The Wackness' en 2008, pero después de eso también dejó de actuar al sentir una falta de control sobre el producto final.

"No me gusta no poder tener el control sobre el producto final", confesó Mary-Kate Olsen.

Las que un día fueron estrellas infantiles admiten también que se sienten frustradas por la forma en la que se las ve.

"Creo que la percepción que tiene la gente cuando nos ve es de 'Oh lo tenéis todo, podéis hacer lo que queráis'. La gente asume que tenemos suficiente dinero como para no tener que hacer nada, nos preguntan por qué tenemos que ir a la universidad. ¡Es una perspectiva tan ignorante! Tienes que crecer en los negocios, darte una oportunidad", declaró.

A pesar de su alabado imperio en la moda, las gemelas Olsen consideran que todavía se les cuestiona.

"Todavía nos preguntan: 'Así que os gusta el diseño, ¿cómo estáis de involucradas?'. No te levantas un día y de repente tienes una empresa enorme con cuatro o cinco líneas diferentes", añadió Mary-Kate.

Por: Bang Showbiz