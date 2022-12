Ashlee Simpson, 'entusiasmada' con la boda de su hermana

Se acerca la fecha de la boda de la pareja formada por Jessica Simpson y el futbolista Eric Johnson y a tan solo un mes de la celebración, la cantante Ashlee Simpson, hermana de la novia, ya siente los nervios previos al enlace, al que acudirá en calidad de dama de honor.

"Estoy realmente nerviosa y entusiasmada con la boda", confesó a la revista US Weekly.

La relación entre las hermanas es muy buena y pese a que sus estilos no se parecen mucho, siempre se han prestado la ropa. De hecho, fue la propia Jessica quien escogió el vestido que lucirá su hermana en la ceremonia, y por lo que se ve a Ashlee le encanta.

"Mi vestido es realmente increíble y despampanante. Como la mayoría de las hermanas, siempre nos hemos prestado la ropa, me encanta ponerme sus cosas. Yo tengo un estilo algo masculino, a veces bohemio y me gusta que me aconseje. Siempre fui como una muñeca para ella y le encantaba vestirme, aunque a veces le desordenaba los zapatos", bromeó.

Ashlee no es ajena a las bodas. Ella misma pasó por el altar hace unos años, pero su matrimonio con el músico Pete Wentz -con el que tuvo un hijo, Bronx, de 5 años- no funcionó. A pesar de ello la cantante sigue creyendo en el amor y se encuentra muy feliz con su prometido, el artista Evan Ross.

"A Bronx le encanta dar órdenes cuando juega a los videojuegos. Es muy listo y a Evan y a mí nos encanta jugar con él", afirmó.