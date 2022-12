Artistas de One Direction aseguran que la banda no se separará nunca

El productor inglés Naughty Boy, cuyo nombre real es Shahid Khan, ha estado trabajando recientemente con uno de los componentes del grupo One Direction, Zayn Malik, y ha sido esa cercanía la que le ha permitido ver claramente que la banda británica no tiene pensado separarse.

"Sigo pensando que no hay nada de malo en intentar cosas nuevas. Todos están experimentando y haciendo sus primeros pinitos en solitario, pero creo que el grupo seguirá junto 20 años más", explicó el artista al periódico The Sun.

Naughty Boy y Zayn aprovecharon su colaboración para crear música tanto para la popular banda británica como para el nuevo disco del rapero.

"No puedo negar el hecho de que hemos hecho música juntos. Música para One Direction y también música con la que Zayn va a colaborar en mi nuevo álbum. Hacemos música para divertirnos. Esto es como un concierto aparte y no creo que haya nada de malo en ello", comentó.

A pesar de que la banda británica, formada también por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, ha conseguido estar en lo más alto de las listas de éxitos de todo el mundo con sus pegadizas canciones, el productor cree que la colaboración de Zayn en su próximo disco mostrará más su potencial.

"Es un momento muy bueno para que Zayn muestre todo lo que puede hacer. No creo que se haya explotado totalmente con el grupo porque son cinco y se necesita un equilibrio. Todos ellos tienen algo que mostrar al mundo individualmente. Siempre pueden volver a juntarse y ser un grupo. No creo que nunca se separen", concluyó.

Por: BangSowbiz