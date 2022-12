Arremetida: Russell Crowe aseguró que George Clooney es un vendido

Las fuertes declaraciones se generaron que Clooney prestó su imagen a multitud de campañas publicitarias, unos ofensivos comentarios que Clooney no ha olvidado y que ahora le devuelve menospreciando su posición en la industria cinematográfica.

"Lo cierto es que después de esas desafortunadas declaraciones Russell me envió un libro de poemas a modo de disculpa, lo cual a mí no me calmó en absoluto. ¿Pero quién se cree que es? Creo que simplemente trataba de llamar la atención de los medios y luego se dio cuenta de que había cometido un grave error. Me insultó de una forma muy descarada y me pegó un montón de puñetazos como si fuera un saco de boxeo con el que descargarse. La verdad es que me dolió mucho y no le he perdonado", reveló la estrella de cine en conversación con la revista Esquire.

El oscarizado actor está convencido de que las disculpas que le dirigió Russell Crowe no respondían a un arrepentimiento sincero, sino al temor de que pudiera protagonizar un embarazoso encuentro cara a cara con él durante alguna entrega de premios. Por ello, George Clooney sigue proyectando una clara actitud de hostilidad hacia el protagonista de 'Gladiator' y no se esfuerza en creer ni una sola de las palabras que salieron de boca de su rival para tratar de suavizar la polémica.

"Sé que poco después de esa entrevista, Russell intentó retractarse diciendo que se habían malinterpretado sus palabras. Eso me pareció la típica excusa mal preparada que suele decirse cuando te has percatado de las posibles consecuencias de tus fallos. Así que me dije a mí mismo: 'Sí, sí, lo que tú digas'. Prefiero no darle más vueltas", aseguró Clooney.

Aunque sigue en pie de guerra con Russell Crowe, el afamado intérprete mantiene un vínculo más amistoso con otros compañeros de profesión como Leonardo DiCaprio, a quien no duda en elogiar por su espíritu deportivo después de que, durante un partido de baloncesto que los enfrentó recientemente, Clooney batiera cómodamente a su adversario con un apabullante resultado de 11-0.

"Se lo tomó bastante bien teniendo en cuenta la paliza que le di en el terreno de juego y no dudó en felicitarme efusivamente por mi talento como jugador de baloncesto. Eso sí, muchos de sus compañeros se burlaban de nosotros antes del partido diciéndonos que no éramos rivales para ellos. Quizá Leo DiCaprio debería rodearse de mejores consejeros", apuntó en tono jocoso.

Por: Bang Showbiz