Arnold Schwarzenegger teme lesionarse en el gimnasio

La extensa carrera cinematográfica que ha situado a Arnold Schwarzenegger como uno de los grandes ídolos de acción no implica que la edad no le haya pasado factura, ya que el imparable actor reconoce que a sus 66 años hay "determinados ejercicios" que ya no puede realizar en el gimnasio por miedo a lesionarse.

"A medida que te vas haciendo mayor, vas descubriendo que determinados ejercicios ya no están a tu alcance, ya que corres el riesgo de sufrir lesiones innecesarias que en realidad no te van a servir de mucho si quieres estar en forma. Lo que trato de hacer es someterme a rutinas de entrenamiento generales, que me hagan ejercitar toda la musculatura en su justa medida", reveló el carismático artista austríaco a la agencia de noticias BANG Showbiz, antes de matizar que por el momento no ha padecido ningún contratiempo que le haya obligado a alejarse del set de rodaje.

"Obviamente, a los productores de mis películas no les hace gracia que me lesione, aunque todas las cintas que he rodado me han llevado a pasar por urgencias en alguna que otra ocasión. A estas alturas, solo he tenido leves contusiones que han sido tratadas con rapidez, así que no he tenido problemas para volver a rodar. El problema es cuando te rompes una pierna y hay que suspender la producción", indicó.

El exgobernador de California ha demostrado en infinidad de ocasiones que se encuentra más que preparado para seguir llevando un frenético ritmo de trabajo en la meca del cine, una energía de la que vuelve a hacer gala al hablar con entusiasmo de la posibilidad de reunirse de nuevo con Danny DeVito en la secuela de 'Los gemelos golpean dos veces' (1988), una segunda parte que, sorprendentemente, también contaría con el extrovertido Eddie Murphy.

"Llevaba años esperando el momento en que pudiera volver a encontrarme con Danny para planificar esta secuela, pero solo hemos estado hablando un poco del proyecto sin concretar nada importante. Respeto y admiro mucho a Eddie como actor, me encantaría que pudiera estar con nosotros en esta aventura, pero no sabemos si saldrá adelante. Hoy en día, el cine cuenta con sangre fresca y nuevas técnicas, la vieja guardia de décadas pasadas ya no está en activo", explicó el mítico 'Terminator'.