Arnold Schwarzenegger recupera su vitalidad durmiendo la siesta

El actor de 66 años aún mantiene una forma física envidiable para su edad gracias a las dos horas que entrena en el gimnasio cada día y que le permiten continuar realizando sus propias escenas de acción, aunque reconoce que ahora necesita tomarse las cosas con calma detrás de las cámaras y recuperarse con alguna cabezada ocasional.

"Es cierto que en ocasiones me echo una siesta por la tarde. A veces me tumbo un rato cuando me encuentro soñoliento y estoy en mi casa, entonces me permito descansar alrededor de una hora", confesó al periódico Daily Mirror.

Aunque el exgobernador de California reconoce que no podrá permitirse ese pequeño lujo durante la grabación de 'Terminator 5', que comenzará en unas semanas y que le obligará a adaptarse a unos horarios mucho más exigentes.

"Como mucho tienes una hora de descanso para el almuerzo y después trabajas hasta las siete de la tarde, así que no puedes decir: 'Bueno chicos, seguid vosotros, yo voy a echarme una pequeña siesta'. No hay tiempo para eso", aseguró.

Pese a que el actor todavía puede "recibir palizas" durante el rodaje, reconoce que su cuerpo no se recupera tan rápido como cuando era joven, aunque asegura que aún está a la altura del alto rendimiento físico que requieren sus personajes.

"Si no puedes soportar eso, te has equivocado de negocio. Pero es verdad que si haces algo inusual y te cansas, al día siguiente tu cuerpo no se recupera igual de rápido que a los treinta años. Pero aparte de eso, todavía puedo hacer todas las carreras, los saltos y las escenas de pelea", concluyó.