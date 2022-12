Arnold Schwarzenegger aprende de sus errores del pasado

El actor Arnold Schwarzenegger (67) reconoce que se arrepiente de haber puesto punto y final a su matrimonio en 2011 con Maria Shriver, madre de cuatro de sus hijos: Katherine (25), Christina (23), Patrick (21) y Christopher(17), aunque tampoco desea alterar sus "fallos y errores", en referencia a Joseph (17), el hijo que tuvo con el ama de llaves Mildred Baena.

"No sé si cambiaría algo del pasado, lo he dejado atrás, incluso con los errores que cometí. A pesar de todo, incluidos mis fallos, mi vida ha sido bendecida y soy una persona feliz, no cambiaría mi vida por la de nadie", confiesa el actor al Daily Mirror.

Publicidad

En lugar de arrepentirse, Arnold, que actualmente mantiene una relación con Heather Milligan, trata de aprender de sus errores.

"He aprendido a ser positivo, a levantarme e intentar hacer el menor daño posible y a pensar todo dos veces antes de volver a cometer otro error, sobre todo a plantearme el efecto de mis acciones en el resto de personas. Todo el mundo tiene sus defectos y todo el mundo pasa por momentos en los que cae, lo que yo he hecho siempre es levantarme y no quejarme al respecto".

El actor de la saga 'Terminator' está muy "agradecido" por la buena relación que mantiene con su exmujer.

"Ambos nos comportamos como personas adultas, dijimos: 'A lo mejor no hemos estado de acuerdo en algunas cosas y yo he metido la pata en otras, pero criemos a los niños juntos y mostremos armonía'. Así que yo puedo ir a su casa y ella puede venir a la mía para celebrar el Día de la Madre, Navidad o lo que sea. Ahora tengo una relación perfecta con María, no hay peleas, hablamos todo el tiempo por teléfono. Somos padres responsables y sabemos que la única manera de que esto funcione es si trabajamos juntos; y nos va bastante bien", señala el actor en la misma entrevista.

Publicidad

Por Bang ShowBiz