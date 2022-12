Ariana Grande y Big Sean son pura química

Desde que saltaran chispas entre él y Ariana Grande, Big Sean solamente tiene halagos para la cantante y para el talento musical que derrocha.

"Hacemos mucha música juntos y la química que hay entre nosotros cuando trabajamos es genial. Incluso tenemos más en las canciones. Creo que su voz es genial, es increíble cómo esa voz tan grande sale de ella. Probablemente yo fuera una de las primeras personas que tuiteó sobre su música; fuimos amigos durante años antes de todo... Fui el primer rapero en actuar en la Casa Blanca, actué allí con Ariana, así que fue un gran honor", aseguró a MTV News.

A pesar de que la pareja -que ya había trabajado de manera conjunta en los éxitos 'Best Mistake' y 'Right There'- no había confirmado su romance, fueron vistos cogidos de la mano entre bastidores en la última edición de los premios MTV Video Music Awards. Sin embargo, el rapero no tuvo ningún problema con que la confirmación de su idilio con Ariana llegase a los seguidores de ambos de esa manera.

"No me importó aquello", afirmó rotundamente.

La joven artista parece haber sido un bálsamo para Big Sean, cuya relación comenzó unos meses después de que el rapero rompiera con la actriz Naya Rivera, con quien tenía planes de casarse el pasado mes de julio.