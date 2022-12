Ariana Grande se avergüenza de su adolescencia

A pesar de haberse convertido en una estrella de la música cuyos estilismos están más que pensados, Ariana Grande no siempre fue vestida y arreglada de manera impecable. De hecho, a sus 21 años, la joven artista se avergüenza de los modelos que solía lucir en su adolescencia.

"¡Oh dios mío! ¿Te ha pasado eso de que vas un poco hacia atrás en tu Facebook y dices '¡Oh Dios mío, no quiero ver esto! ¿Por qué iba así?' Yo era un auténtico desastre. Tenía el pelo teñido de rojo para mi papel [en la serie 'Victorious'] y eso me ponía en una situación difícil porque me gustaba vestir de negro y el conjunto era demasiado arriesgado. Así que, para combatirlo, tenía que ser súper femenina en mi manera de vestir pero entonces acababa pareciendo un pastelito de fresa. Solo podía ir a peor", declaró la cantante a la revista We Love Pop.

Al margen de que su roja cabellera le diese dolores de cabeza a la hora de combinarla con un conjunto de ropa, lo cierto es que la artista sufrió serios problemas capilares por tener que utilizar productos muy fuertes para el pelo durante todos sus años en televisión que le hicieron perder parte de su melena.

"Ahora ya está muy sano. Es curioso porque las veces que publico alguna fotografía mis fans dicen 'Llevas pelo postizo' Y yo contesto '¡NO LLEVO POSTIZOS!'... Aún llevo extensiones pero mi pelo real está casi totalmente regenerado", aclaró.