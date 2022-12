Ariana Grande no se deja intimidar

Puede que su figura menuda le otorgue un aspecto infantil, pero detrás de la imagen angelical de Ariana Grande se esconde una fuerte personalidad poco inclinada a permitir que terceras personas marquen su camino, incluyendo los hackers responsables de la filtración masiva de material íntimo de decenas de celebridades tras piratear sus cuentas de iCloud, ya que le importa "una mi**da" que fotografías suyas en actitud comprometida salgan a la luz.

"Me niego a dejarme atrapar por ese sistema. Me esfuerzo por mantenerme al margen de este tipo de estupideces. Prefiero centrarme en lo que importa realmente: mi música, mi familia, mis amigos, mi salud, mis fans. ¿El resto? El resto me importa una mi**da", aseguró la joven estrella en una entrevista a la revista francesa Pure Charts.

La primera tanda de material privado de varias estrellas del cine y la música incluía una serie de fotografías atribuidas a Ariana, algo que en aquel momento ella misma desmintió asegurando que su "pequeño cu**" era mucho mejor que el de la chica que aparecía en las imágenes. Sin embargo, la intérprete -que en la actualidad mantiene una relación con el rapero Big Sean- es muy consciente de que el riesgo de acabar siendo una víctima más de la filtración es muy real, algo que desde su punto de vista no debería escandalizar a nadie.

"Incluso si las fotografías que han salido a la luz fuesen mías, diría lo mismo: no veo qué hay de malo en enviar mensajes sexys a tu novio. ¡Todo el mundo lo hace! Lo verdaderamente grave es que viole tu intimidad un hacker sin escrúpulos. Eso es lo condenable", concluyó.