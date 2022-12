Ariana Grande insiste: 'No tengo nada con Harry Styles'

Interpretar una canción titulada 'My Everything' y escrita por Harry Styles expresamente para ella no tiene ningún significado romántico para Ariana Grande, quien ha desmentido los rumores de que entre ella y el integrante de One Direction exista algo más que una estricta relación profesional. A pesar de su rotunda negación, la cantante reconoce que se emocionó al saber que Harry iba a colaborar con ella.

"Sí, estaba entusiasmada. Él solamente estaba visitándonos en el estudio y Johan [uno de mis productores] le dijo 'Hey, ¿escribimos algo para Ariana?', y Harry le contestó '¡Sí claro!'. Así que todo fue improvisado", confesó Ariana a la revista We Love Pop.

En contra de lo que los fans de la supuesta pareja esperarían, la cantante negó pensar en Harry cada vez que interpreta la tierna canción sobre el escenario.

"¡No! Siento decepcionaros... pero no hay ningún tipo de unión romántica entre Harry Styles y yo", aseguró.

Sin embargo, Ariana no puede evitar caer rendida ante los encantos del integrante de One Direction y comprende perfectamente por qué las fans de Harry están locas por él. "Es muy muy dulce", reveló.

Haya o no una atracción entre ellos, lo cierto es que la intérprete está deseando que Harry Styles se tome un respiro de su trabajo con One Direction para así poder devolverle el favor y componer un tema para él.

"Sí, si hiciera algo como solista, me encantaría [escribir un tema para él]. Es lo correcto después de que él haya escrito para mí. Tendría que devolverle el favor", admitió.