Ariana Grande, en contra de los hackers que filtraron sus fotos

La joven cantante Ariana Grande y la jugadora de fútbol estadounidense Hope Solo están indignadas con la filtración de fotografías y vídeos eróticos de celebridades en el que ambas han sido víctimas, por eso han querido enviar varios mensajes en los que critican la actitud de las personas que se dedican a sustraer ese tipo de archivos de carácter íntimo.

"Es extremadamente triste y desafortunado que los derechos de tantas mujeres hayan sido violados con la publicación de fotografías privadas. Este acto va más allá de los límites de la decencia humana, y por tanto, quiero permanecer unida al resto de mujeres afectadas. Además, estoy explorando otros métodos para proteger mi privacidad", señaló la deportista al portal TMZ.

Por su parte, Ariana Grande, que califica lo sucedido de "invasión", ha vuelto a insistir en que no es ella quien aparece en las imágenes que se le atribuyen.

"No soy yo. Es gracioso porque esa no es mi habitación, ni mi gato, ni el pearcing de mi ombligo, ni mi pelo, ni siquiera tengo esa silueta. Sea quien sea... cuando lo vi pensé: Bueno, esto es una invasión de la privacidad, pero al menos no soy yo. Yo jamás me he hecho fotografías de ese tipo. Lo juro", señaló Ariana también al portal TMZ.

Ya a principios de este mes, cuando fueron publicadas sus supuestas instantáneas, la cantante acudió a Twitter para desvincularse del material, asegurando que su "pequeño trasero" es más bonito que el de la chica que se ve.

"Quiero que todo el mundo sepa que las fotos en las que se me ve desnuda no son auténticas. Mi pequeño trasero es mucho más bonito que ese. Por cierto, pronto daré detalles de mi próxima gira", escribía en la red social.