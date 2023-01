Ariana Grande, 'adicta' a su perfume

A la cantante Ariana Grande le gusta tanto su colonia ARI by Ariana Grande que siempre tiene un frasco a mano para refrescarse cuando está sobre un escenario.

"Me encanta usar perfume. Me rocío mi perfume antes de actuar y lo guardo donde me cambio de ropa por si acaso. Porque si me pongo la cantidad suficiente, cuando sude, mi sudor olerá a mi fragancia", cuenta a la revista Glamour.

En cuanto a su maquillaje, la artista prefiere aplicarlo ella misma, aunque sabe que tiene que pulir su técnica.

"Me hago la raya fatal todos los días, pero estoy mejorando. Aprendí de mi madre, que se maquilla la cara en el coche. Todo es cuestión de práctica, algunos días la raya me queda genial y otros días es como: 'Vale, tengo que trabajar en ello'. Incluso cuando me maquilla un profesional, siempre me gusta hacerme la raya yo porque es divertido y me siento bien", comenta.

Además de encargarse de sus propios rituales de belleza, a Ariana le encanta cuidar personalmente la relación con sus fans.

"Me preguntaron si quería ayuda para llevar mis cuentas [de redes sociales] y dije: 'No, la verdad que no'. Me encanta hablar con mis fans y responderles de forma honesta, me sé sus nombres y les reconozco en los encuentros. No quiero fingir eso", añade.