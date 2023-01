Ariadna Gutiérrez no miente sobre su dieta: 'No puedo comer todo lo que quiero'

Las curvas de Ariadna Gutiérrez le hicieron convertirse en una de las favoritas del concurso de belleza Miss Universo -donde perdió el título a manos de Miss Filipinas cuatro minutos después de ser coronada debido a un error del presentador- y le han valido innumerables comparaciones con su compatriota Sofía Vergara. Sin embargo, a diferencia de otras modelos y actrices, ella no esconde lo mucho que le cuesta mantener una silueta como la suya y reconoce abiertamente que no puede permitirse el lujo de comer de todo.

"No, no hago dieta, pero sí como muy, muy saludable y me gusta hacer mucho deporte. No puedo comer todo lo que me gusta todos los días, pero merece la pena el sacrificio", confesó en el programa 'Despierta América' de la cadena Univisión.

A pesar del varapalo que ha supuesto hacerse mundialmente conocida por un momento tan humillante, Ariadna se consuela pensando que "no se acaba el mundo" por perder un certamen de belleza.

"Por una corona no se acaba el mundo ni la vida", afirmó en una entrevista a la revista Cosmopolitan, dejando entrever lo orgullosa que se siente de haber logrado mantener la compostura cuando le quitaron la corona de Miss Universo: "Como una dama y una verdadera reina, intenté mantener la calma".

Respecto a los rumores de que hubo una conspiración para que no ganara, Ariadna no tiene claro qué pensar: "Hay veces que pienso que sí, otras que no. Hay una versión que dice que en el teleprompter ponía Colombia".