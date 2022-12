Antonio Banderas y Melanie Griffith ponen a la venta su casa de Los Ángeles

Cada vez quedan menos vestigios del feliz matrimonio que un día formaron el actor Antonio Banderas y Melanie Griffith, que decidieron seguir caminos separados el pasado mes de junio tras casi dos décadas juntos. Ahora, la ya expareja ha decidido poner a la venta la casa que un día compartieron en el exclusivo vecindario de Hancock Park, en Los Ángeles, por un valor de 16 millones de dólares.

Melanie y Antonio adquirieron la mansión de estilo italiano en 1999 -tres años después de casarse tras conocerse durante el rodaje de la película 'Two much'- por 4.2 millones de dólares, y un año después ampliaron la propiedad comprando una de las fincas adyacentes.

La vivienda principal de tres pisos y 1.400 metros cuadrados cuenta con 13 habitaciones y 11 cuartos de baño, además de una biblioteca y cuatro chimeneas, y en el impresionante jardín se puede disfrutar de una piscina y de una plantación de rosas orgánicas.

La mansión fue precisamente el lugar elegido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2011 para organizar un evento destinado a atraer el voto latino.

"Mi amiga Eva [Longoria] me llamó y me dijo: 'Hola cariño. Iba a organizar una fiesta para el presidente en mi casa pero no puedo porque no hay tres entradas distintas. Tenemos que hacerla en la tuya, ¿vale?'. Y así empezó todo", explicaba la propia Melanie en el programa 'Jimmy Kimmel Live!'.