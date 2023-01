Antonio Banderas transmite a su hija Stella las tradiciones navideñas españolas

Aunque el actor Antonio Banderas lleva varias décadas viviendo lejos de su país natal, principalmente en Los Ángeles, por motivos laborales, en el fondo sigue muy apegado a las tradiciones navideñas españolas, que intenta transmitirle en la medida de lo posible a su hija Stella del Carmen (18), a pesar de que la joven reside actualmente en Nueva York -donde cursa sus estudios universitarios- y ha pasado gran parte de su vida en Estados Unidos.

"Sí [le he inculcado algunas costumbres], las uvas de medianoche en Nochevieja, por ejemplo. Es una tradición que siempre he mantenido en Estados Unidos", explicó el malagueño en una entrevista al periódico The National.

Una de las anécdotas de su infancia que Antonio recuerda con más cariño tuvo lugar precisamente durante las fiestas navideñas, cuando creyó haber oído a los Reyes Magos entrando en su casa.

"[Recuerdo] las mañanas de Navidad, en general. También me acuerdo de las mañanas del día de Reyes. Esa fecha marcaba la culminación de doce días de celebraciones navideñas cuando era pequeño. Un año mi padre vino a casa cuando mi hermano y yo ya estábamos en la cama. Escuché su voz y, probablemente porque quería creerlo mucho, pensé que los tres Reyes Magos ya habían llegado", rememoró.

De cara al Año Nuevo, el deseo del actor es muy sencillo: "Me gusta la idea de que todos podamos ser mejores personas y me gustaría que apreciáramos las cosas verdaderamente importantes en la vida".