Antonio Banderas se adelanta al verano con 'refrescantes' perfumes

Quizá sea por el exceso de trabajo al que se ha visto sometido últimamente por el exigente rodaje de 'Los 33' -la cinta sobre el cautiverio de los mineros chilenos rescatados en 2010-, pero el carismático Antonio Banderas parece estar anhelando ya la llegada del verano y, en consecuencia, acaba de lanzar al mercado una serie de nuevas fragancias dirigidas a los meses más calurosos del año.

Frescor, luminosidad y aromas cítricos son algunos de los elementos más destacados de 'Cocktail Seduction', la nueva gama de perfumes de un actor que, a lo largo de los años, ha sacado al mercado 12 esencias dirigidas tanto al hombre como a la mujer. Aunque el propósito de todas ellas está relacionado con la idea de intensificar el poder de seducción y el atractivo personal, su última incursión en el mundo de la cosmética -como asegura el artista en la nota de prensa- trata también de captar la "esencia" de la temporada estival y el "optimismo" que se respira en un "refrescante" ambiente costero.

Pese a los rumores que últimamente han puesto en duda la buena salud de su matrimonio con Melanie Griffith, el astro de Hollywood nunca ha tenido reparos en confesar que el desarrollo de su propia línea de fragancias responde al deseo de agasajar a la "mujer de su vida", ya que ambos siempre han dado una importancia especial a la relación entre los aromas y el poder de atracción que estos generan.

"Creo que Melanie sigue pensando en mí como un hombre sexy e interesante, de otra manera no seguiría casada conmigo. A mí me pasa exactamente lo mismo con ella, es la mujer de mi vida y creo que en nuestra relación más íntima ayuda el hecho de que los dos somos unos apasionados de los perfumes; nos encanta el toque de sensualidad y ese punto adicional de personalidad que aportan", reconocía el actor durante la presentación de su anterior creación, 'Her Secret For Women'.

Por el momento, se desconoce si Melanie y Antonio podrán dedicar buena parte del verano a disfrutar de unas largas y merecidas vacaciones, teniendo en cuenta que en los últimos meses solo han tenido la oportunidad de escaparse juntos a las Bahamas un fin de semana. El actor español confirmó recientemente que ya se encontraba planificando el regreso a la gran pantalla de 'El Gato con Botas' -uno de sus personajes de animación más icónicos- y la ambiciosa película biográfica sobre el pintor malagueño Pablo Picasso, '33 días', una producción que empezará a rodarse en las próximas semanas y que, probablemente, consumirá buena parte de su tiempo veraniego.