Antonio Banderas no verá 'Cincuenta sombras de Grey'

Al igual que su exmujer Melanie Griffith, el actor Antonio Banderas no asistirá al esperado estreno de la película 'Cincuenta sombras de Grey' para no avergonzar a su hijastra, Dakota Johnson, fruto de la relación de Melanie con el intérprete Don Johnson, lo cual no significa que no se sienta increíblemente "orgulloso" de ella.

"No creo que vaya a verla, probablemente esperaré a que todo esto se desinfle", declaró al portal Access Hollywood, para añadir justo después: "Es tan bonito verla ahí (en la portada de las revistas). Entré en la vida de Dakota cuando tenía cuatro años y viéndola ahora... Estoy tan orgulloso de ella. Conoce muy bien cómo funciona esta carrera. Lo ha visto en su padre, en su madre y supongo que en mí también. Y en su abuela (Tippi Hedren). Así que tiene tradición hollywoodiense".

Publicidad

El malagueño, quien puso punto final a su matrimonio el pasado mes de junio, tampoco escatima palabras de alabanza hacia el talento como actriz de la joven Dakota.

"Lo más importante de todo es que en la familia, y fuera también, sabemos que es muy buena actriz y que tiene un amplio registro dramático. Puede hacer comedia y drama. Le deseo toda la suerte, pero afortunadamente no la necesita", añadió.

A pesar de haber decidido seguir caminos separados, Antonio, padre de Stella del Carmen (18) junto a Melanie, nunca ha ocultado el cariño incondicional que aún siente por la que fue su mujer durante casi dos décadas, a quien recientemente aseguró que siempre querrá "sea cual sea" la naturaleza de su relación.

"Dije eso porque lo siento. Siempre me he considerado un ser humano que viaja por la vida con una mochila llena de miserias y grandezas. Y eso es todo. Lo que dije es absolutamente verdad. No voy a tomar 20 años de mi vida y meterlos en un agujero. Hay cosas preciosas ahí que quiero que sigan formando parte de mi vida", concluyó.

Publicidad

Por: Bang Showbiz