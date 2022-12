Ansel Elgort se siente a sí mismo como 'varias personas diferentes'

El actor Ansel Elgort tiene una imagen un tanto peculiar de sí mismo, ya que no se ve como una sino como "diferentes personas", más allá de lo que la gente conoce sobre su vida profesional.

"Debe ser una cosa rara de actores pero pienso en mí mismo como si fuera varias personas diferentes. Primero pienso en mí como Ansel, después como Ansel Elgort y por último como Ansolo. Como Ansel el mejor día de mi vida habrá sido estar en la playa de Long Island (Nueva York) junto a mi familia, descansando y sin ninguna preocupación. Como Ansel Elgort presentar los Óscar fue muy fuerte. Como Ansolo me emocioné tanto cuando Steve Angello, mi DJ favorito, interpretó mi canción 'Totem' por primera vez que comencé a llorar. Luego cuando escuché que iba a incluirla en su sello, aluciné", explica en la revista Teen Vogue.

Publicidad

Aunque la experiencia del actor en los Óscar fue muy positiva, Ansel recuerda que como acostumbra a viajar sin mucho equipaje se le olvidó preparar la maleta para su corta estancia en Los Ángeles y tuvo que llevar la misma ropa durante los días anteriores a la ceremonia.

"Todo el mundo se ríe de mí porque voy a los sitios con un solo cambio de ropa y mi ordenador. Incluso llegué a olvidarme de hacer la maleta para los Óscar y mis amigos pensaron que era el colmo del absurdo. Coloqué lo que me quería poner sobre la cama pero después olvidé meterlo en la maleta. Estuve en Los Ángeles durante cuatro días y en los días previos a la ceremonia estuve llevando la misma ropa y olía fatal. Un día estuvimos haciendo senderismo por las montañas y me manché bastante. El día de la ceremonia pasé de tener el aspecto de un vagabundo a llevar un elegante traje de Prada. Es como vivir en dos mundos diferentes. Pero no me importa, ¡yo estaba bien!", afirma el intérprete.

Por: Bang Showbiz