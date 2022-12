Anne Hathaway se quedó atrapada en aguas revueltas

La actriz Anne Hathaway vivió una situación de pánico durante sus vacaciones en Hawái el pasado enero, cuando se encontraba bañándose en el océano y no conseguía llegar a la orilla.

"Fui a darme un baño en Hawái, he estado bañándome en el océano toda mi vida y nunca ha sido un problema para mí, pero creo que esta vez fui demasiado arrogante, me quedé atrapada y no podía salir. Estuve nadando unos 10 minutos, no fui arrastrada completamente, pero no podía volver a la orilla. Hubiera estado mucho más asustada si me hubiera arrastrado la marea. Estaba atrapada a unos 400 metros y pensé: 'Ok, voy a quedarme flotando por un momento'. Pero no funcionó", explicó a su paso por el programa de Jimmy Fallon 'The Tonight Show'.

Cuando su marido, Adam Shulman, la vio, hizo que la situación pareciera más dramática de lo que en realidad era, haciendo creer a todos los presentes que había estado a punto de morir.

"Mi marido me vio y no fue fácil comunicarme con él a tanta distancia. Yo pensaba: 'No salgas corriendo que hay fotógrafos, solo vas a hacerlo más dramático'. Pero su actitud era: 'Mi mujer está muriendo'. Y yo: 'No estoy muriéndome, simplemente no sé como comunicarme contigo", apuntó.

Anne se lesionó un pie durante el incidente y no pudo evitar emocionarse cuando Adam cariñosamente se lo besó, a pesar de saber que había fotógrafos observándoles.

"Llegué a tierra y me hice un corte en el pie que se convirtió en una cosa completamente diferente en internet. Mi marido fue a buscar tiritas y tuvimos ese momento en el que él estaba sosteniendo mi pie. Sabíamos que nos estaban haciendo fotografías, pero mi marido valoró qué tipo de hombre era y tomó la decisión de darme un beso en el pie sin importarle las fotografías", añadió.