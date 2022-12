Anne Hathaway se declara fan de Catalina de Cambridge

La actriz estadounidense Anne Hathaway es gran fan de Catalina de Cambridge, por lo que estuvo muy pendiente de su boda con Guillermo de Inglaterra en 2011.

"Mi princesa favorita es Kate Middleton, aunque es todavía duquesa, también cuenta como princesa, ¿no? Creo que es encantadora. Me hace muy feliz y nunca olvidaré su boda, fue espectacular", señaló en el programa 'Good Morning America' respondiendo a la curiosidad de una fan de 6 años.

No es la única que ha confesado en público su admiración por Catalina, ya que la controvertida estrella de la televisión británica y comentarista de crónica social Katie Hopkins también reveló recientemente que es una gran seguidora de la duquesa, calificándola como "la nueva cara del feminismo" y de la que ha destacado la aparente calma que ha mostrado a su llegada a Oceanía, donde le espera una gira de tres semanas por Nueva Zelanda y Australia y en la que está acompañada por su marido y su hijo, el príncipe Jorge, de ocho meses de edad.

"Kate Middleton es fabulosa. Me encanta. Un bebé maravilloso, no hay preocupaciones. Hacer las maletas para 30 visitas, sin un drama. Un vuelo de larga distancia y fresca como una rosa. Lo clava. Kate no tiene un ejército de apoyo. Tiene ayuda que le permite hacer su trabajo. Es la nueva cara del feminismo. Lo hace genial", añadió.