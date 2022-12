Anne Hathaway organizó una fiesta para conocer a su marido

A la actriz Anne Hathaway siempre le ha gustado llevar las riendas de su vida sentimental, por eso nunca le ha importado dar "el primer paso" cuando se trata de conquistar el corazón de un hombre, tal como hizo con su ahora marido, Adam Shulman, a quien la actriz invitó a una fiesta que organizó especialmente para conocerlo tan pronto como supo que se quedaba soltero.

"No tengo problemas para dar el primer paso cuando me gusta un chico. Estaba en Los Ángeles cuando lo conocí. Me dijeron que tenía novia y decidí no intentar nada, porque no soy de esa clase de chicas. Pero seis semanas después me enteré de que ya no tenía novia y fue como: 'Deberíamos organizar una fiesta e invitar a Adam'", confesó a la edición estadounidense de la revista Harper's Bazaar.

La intérprete, que se casó con el actor hace dos años, siempre ha compartido una conexión muy intensa con su marido, un vínculo que la pareja estrecha cada día más.

"Desde el primer segundo ambos nos dimos cuenta de la conexión tan especial e intensa que compartíamos. Y mejora cada día. Es muy amable y cariñoso conmigo", añadió.

Anne vive una etapa en la que una de sus mayores preocupaciones es aprender a conocerse mejor a sí misma, por eso en cuanto termine de filmar la secuela de 'Alicia en el país de las maravillas', cuyo rodaje está a punto de comenzar, la actriz se tomará un merecido descanso.

"No quiero hacer todos los trabajos que pueda en este momento. Quiero tomarme las cosas con calma y explorar otras cosas. Otros aspectos de mí misma", sentenció.