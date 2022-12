Anne Hathaway disfruta rodando escenas de riesgo

La actriz Anne Hathaway (31) creció junto a sus hermanos Michael y Thomas en Nueva Jersey, con quienes disfrutaba "trepando por los árboles", ya que desde pequeña ha sentido una atracción por el riesgo.

"Cuando era pequeña era muy marimacho. Crecí con dos hermanos y me encantaba trepar por los árboles y saltar desde sitios que eran demasiado altos para mí. Todavía conservo un lado temerario, me encanta hacer yo misma las escenas de riesgo en las películas o cualquier actividad física que me dé emoción, aunque mi madre desearía que no fuera así", señaló a la revista HELLO!

Quizás fue esa actitud decidida de la que siempre ha hecho gala la que le llevó a alcanzar el éxito en Hollywood, llegando a ganar un premio Óscar en 2013 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Los Miserables', un reconocimiento que le cuesta asimilar y del que se siente muy agradecida.

"Fue una noche surrealista [refiriéndose a la gala de los Óscar del año pasado]. Para ser honesta, toda la temporada de premios fue una época difícil, no dejaba de pensar si lo que había hecho era digno de reconocimientos. Cuando realmente me di cuenta de todo lo que estaba pasando, fue después de recibir el Óscar, tras las fotografías en la sala de prensa y la vuelta a mi asiento en el teatro. Miré a uno y otro lado, estaba mi marido [Adam Shulman] a mi derecha y Hugh Jackman a mi izquierda, estaba ahí sentada sosteniendo el Óscar entre dos hombres que me quieren mucho, y Barbra Streisand, a quien conocí el día antes y con quien tuve la oportunidad de tener una charla fantástica, estaba caminando hacia el escenario. De repente sentí que todo era demasiado, no pude evitar echarme a llorar", añadió.