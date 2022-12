Anne Hathaway debería vestir como sus personajes

Anne Hathaway no debería terminar nunca de rodar su última película, 'The Intern', porque hacía tiempo que no se la veía tan favorecida como ahora que va caracterizada como su nuevo personaje. No es que sea el vestuario de 'El Diablo Viste de Prada', pero la actriz sí que sale ganando considerablemente gracias a los trajes pantalón y, sobre todo, a la media melena que luce para el papel, mucho más favorecedora que el corte pixie que suele llevar en la vida real.