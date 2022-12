Anne Hathaway confiesa el único motivo de pelea con su esposo

La actriz Anne Hathaway trata de pasar el máximo tiempo posible con su marido, Adam Shulman, con el que contrajo matrimonio en septiembre de 2012. A pesar de sus apretadas agendas la pareja trata de verse lo más a menudo posible y no emplea ese tiempo en discutir, a no ser que Anne tenga el estómago vacío.

Publicidad

"Tratamos de no estar más de dos semanas sin vernos. Después de ese tiempo todo el mundo se pone de mal humor y empiezas a discutir por cosas sin importancia. A día de hoy no nos peleamos, tengo momentos en los que estoy hambrienta y enfadada pero entonces él me da algo de comer y se acabó el problema", declaró al programa 'Lorraine' de la cadena británica ITV.

La actriz de 33 años está impresionada por el giro que ha dado su vida desde que la comparte con Adam, quien le aporta una seguridad que antes no conocía.

"El matrimonio me ha cambiado y no esperaba que eso pasara, ninguno de los dos lo esperábamos. Fuimos muy abiertos el uno con el otro y cuando nos íbamos a casar pensamos que lo hacíamos solo por tradición y que el matrimonio era solo un trozo de papel. Pero yo no sabía cómo iba a ser mi vida de casada y estar casada me ha hecho sentirme segura de una manera que no había sentido desde que era una niña", añadió.

Por: Bang Showbiz