Angelina Jolie ya tenía planeado extirparse los ovarios

La oncóloga de Angelina Jolie, la doctora Kristi Funk, encargada de realizarle la doble mastectomía a la que se sometió hace dos años, ha revelado que tanto ella como la célebre actriz llevaban bastante tiempo monitorizando su estado de salud para establecer cuál sería el momento más adecuado para realizarle la salpingo-ooforectomía bilateral mediante laparoscopia a la que se sometió la semana pasada.

"Habíamos fijado una estrategia a seguir para controlar sus ovarios hasta que ella sintiera que era el momento adecuado para hacérselos extirpar", aseguró la doctora Funk a través de un comunicado público.

Angelina, cuya abuela, madre y tía fallecieron por culpa del cáncer, esta última el año pasado, tomó la decisión de someterse a la cirugía preventiva haciéndose extirpar los ovarios y las trompas de Falopio después de recibir unos resultados alarmantes al someterse a uno de los análisis de sangre que se realiza de forma regular tras recibir la noticia de que posee un gen que eleva al 87% las posibilidades de padecer cáncer de mama, además de aumentar el riesgo de cáncer de ovario.

Desde el punto de vista de su médico, el hecho de que la intérprete haya decidido hacer público todo el proceso al que se ha sometido estos últimos años para reducir las posibilidades de padecer cáncer podría ayudar enormemente a acabar con el "estigma" que supone para las pacientes este tipo de cirugías.

"Creo que otras mujeres o celebridades encontrarán más fácil compartir su historia ahora que ella ha acabado con el estigma y la sorpresa inicial que produce este tipo de revelación. Creo que a partir de ahora más mujeres famosas hablarán del tema. Con un poco de suerte, servirá para acabar con el estigma, el miedo y la falta de educación", añadió Funk.

Por su parte, Angelina anunció que se había sometido a una intervención para extirparse los ovarios a través de un escrito publicado en el periódico New York Post bajo el título 'Angelina Jolie Pitt: Diario de una cirugía', en el que explica algunos de los detalles y consecuencias de la misma.

"Independientemente de los tratamientos hormonales de sustitución que estoy tomando, ahora tengo la menopausia. Ya no podré tener más hijos, y se espera que experimente ciertos cambios físicos. Pero me siento en paz con lo que sea que suceda, no porque sea fuerte, sino porque es parte de la vida. No es nada de lo que estar asustada", asegura la mujer de Brad Pitt en el artículo, en el que revela que sus hijos, Maddox (13), Pax (11), Zahara (10), Shiloh (8) y los gemelos Knox y Vivienne (6), han sido el principal factor a la hora de decidir someterse a la operación: "Me sigo sintiendo muy femenina, y estoy muy segura de las decisiones que estoy tomando por mí y por mi familia. Sé que mis hijos nunca tendrán que decir: 'Mamá murió de cáncer de ovarios'".

