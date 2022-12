Angelina Jolie se siente más unida a Brad Pitt desde su boda

Ni Angelina Jolie ni Brad Pitt esperaban que su matrimonio, celebrado el pasado mes de agosto, les fuera a unir más de lo que ya sentían estarlo. Siendo pareja desde 2005 y con seis niños a su cargo -Maddox (13), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (8) y los gemelos Knox y Vivienne (6)- los carismáticos artistas creían que sería imposible que un documento firmado estrechara su relación, pero parece que así ha sido.

"Creo que nos sentimos mucho más unidos. Nos hace feliz estar casados. No creo que necesariamente tenga que ser así, pero se siente así. Es mi marido", contó Angelina a la edición australiana del periódico Daily Mail.

Recientemente Angelina concluyó su trabajo como directora en 'Unbroken', cinta que cuenta la historia del atleta olímpico Louis Zamperini, quien fue hecho prisionero por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El filme -cree Angelina- lanza didácticos mensajes de vida que a buen seguro entrarán a formar parte de la ya multidisciplinar educación de los pequeños.

"Están todos muy sensibilizados con la historia, y estoy deseando que llegue el día en que la puedan ver porque creo que es muy recomendable para niños. Tiene buenos mensajes que transmitir", aseguró.

No cabe duda de la alta estima que tiene Angelina por el protagonista de la película, quien murió en julio a los 97 años, ya que la actriz no pudo contener las lágrimas en la alfombra roja al recordar su figura en conversación con Nine Network.

"Lo que me hizo saber que estaba bien [lo que estábamos haciendo] fue ver la respuesta tan emotiva que tuvo al ver a su madre de nuevo, a su hermano, al recordar las carreras. Verles a todos ellos, justo cuando, como hombre de fe, se estaba preparando para morir... Fue un momento sosegador, algo delicado. Me siento privilegiada por poder contar su vida", explicó Angelina.