Angelina Jolie se extirpa los ovarios por una fuerte alerta de cáncer

La actriz Angelina Jolie de 39 años, se ha sometido a una operación preventiva para hacerse extirpar los ovarios y las trompas de Falopio después de que uno de los análisis de sangre a los que se somete regularmente cada año tras descubrir que tiene un 50% de posibilidades de padecer cáncer de ovarios revelara que podía encontrarse en los primeros estadios de la enfermedad.

"La semana pasada me sometí al procedimiento: una salpingo-ooforectomía bilateral mediante laparoscopia. Encontraron un pequeño tumor benigno en un ovario, pero no había señales de cáncer en el resto de tejidos", revela la intérprete en un artículo escrito por ella misma y publicado en el periódico New York Post bajo el título 'Angelina Jolie Pitt: Diario de una cirugía'.

Publicidad

La decisión de Angelina -cuya abuela, madre y tía fallecieron por culpa del cáncer, esta última el año pasado- de someterse a la cirugía preventiva llega dos años después de que se realizara una doble mastectomía tras recibir la noticia de que posee un gen que eleva al 87% las posibilidades de padecer cáncer de mama, además de aumentar el riesgo de cáncer de ovario.

"Independientemente de los tratamientos hormonales de sustitución que estoy tomando, ahora tengo la menopausia. Ya no podré tener más hijos, y se espera que experimente ciertos cambios físicos. Pero me siento en paz con lo que sea que suceda, no porque sea fuerte, sino porque es parte de la vida. No es nada de lo que estar asustada", continúa la mujer de Brad Pitt en su escrito.

El principal factor que hizo que Angelina se decidiera a someterse a la intervención fue el bienestar de sus hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

"Es una cirugía menos compleja que la mastectomía, pero sus efectos son más severos. Hace que la mujer entre en la menopausia. No se puede eliminar todo el riesgo con ella, la realidad es que aún sigo siendo propensa a padecer cáncer. Voy a buscar maneras naturales de reforzar mi sistema inmunitario. Me sigo sintiendo muy femenina, y estoy muy segura de las decisiones que estoy tomando por mí y por mi familia. Sé que mis hijos nunca tendrán que decir: 'Mamá murió de cáncer de ovarios'".

Publicidad

Por: BangShowbiz