Angelina Jolie no tiene intención de retirarse

Desde que Angelina Jolie confesara públicamente que a partir de ahora pretende centrarse mucho más en sus facetas de cineasta y de activista humanitaria, muchas han sido las voces que han empezado a especular con la posibilidad de que la oscarizada actriz abandone para siempre la gran pantalla, unos comentarios que la propia artista rechaza al matizar que solo será "mucho más selectiva" con los proyectos cinematográficos que se le presenten.

"No me estoy retirando como actriz, no es cierto, pero sí que es verdad que en el futuro me gustaría dedicar mucho más tiempo a la dirección y a todos los proyectos que he iniciado junto a las Naciones Unidas. Por supuesto, me veréis menos en pantalla, pero eso no significa que vaya a desaparecer de vuestras vidas. Me siento obligada por mi vocación a seguir siendo actriz, solo que ahora seré mucho más selectiva", confesó la intérprete en la presentación de su cinta 'Maléfica' en Japón.

Tanto es así, que además de encontrarse preparando el guion de su próxima película como directora, Angelina Jolie se comprometió recientemente a dar vida a la icónica Cleopatra -encarnada en el pasado por la inolvidable Elizabeth Taylor- en una nueva producción histórica de gran presupuesto, lo que por el momento deja claro que una posible jubilación interpretativa no se encuentra en el horizonte.

Sin embargo, la estrella de cine ha sugerido en sus últimas apariciones públicas que es hora de que las actrices veteranas como ella dirijan sus esfuerzos a la tarea de abrir el camino a las jóvenes promesas, como la coprotagonista de 'Maléfica' Elle Fanning (16 años), a quien Angelina describe ya como una joya de la profesión que viene "pisando fuerte".

"Es una actriz que viene pisando fuerte y que tiene todo lo que se necesita para triunfar, talento y una humildad sincera que le ayuda a no distraerse de lo que de verdad es importante. Es una chica trabajadora, ambiciosa y con las ideas claras, por lo de alguna forma me gustaría que mis hijas fueran como ella cuando tengan su edad. No sé, trabajar con Elle fue maravilloso y yo hice todo lo que estuvo en mi mano para que se sintiera cómoda en el rodaje", recordaba en una rueda de prensa reciente.