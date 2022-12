Angelina Jolie no cocinará para su familia en Navidad

Los hijos de la actriz Angelina Jolie y Brad Pitt, Maddox (13), Pax (11), Zahara (9), Shiloh (8) y los gemelos Knox y Vivienne (6) se sienten inmensamente aliviados de que su famosa madre no vaya a ser la encargada de cocinar la cena familiar esta Navidad.

"Por el bien de todos, no seré yo la que cocine", confesó la intérprete a la revista PEOPLE.

Pese a la falta de habilidades culinarias de Angelina, su hijo Pax sí ha demostrado ser un chef muy competente a su corta edad capaz de ayudar incluso en la preparación de la tarta para el banquete de boda de sus padres el pasado mes de agosto.

"A Pax le encanta cocinar", aseguró.

Aunque la oscarizada actriz celebró el día de Acción de Gracias en Londres con su familia con una comida a base de pavo precocinado, tiene la firme intención de aprender a cocinar ahora que es esposa y madre de familia, por mucho que su marido Brad le repita que no merece la pena el esfuerzo.

"Ahora que soy oficialmente la mujer de alguien, le he dicho a Brad muchas veces que quiero intentar aprender a cocinar como Dios manda. Pero él siempre me dice: 'Ni lo intentes'. Es porque ha probado mi comida", bromeó Angelina en el programa 'Today'.

Pero hasta que consiga mejorar sus habilidades entre los fogones, a Angelina le queda al menos el consuelo de saber que cuenta con el apoyo de sus hijos cada vez que se aventura en la cocina.

"No soy la mejor cocinera del mundo, Pax cocina mejor que yo, ¡le encanta! Aunque intento hacerlo siempre que puedo. Pero los niños son muy dulces... Me apoyan mucho siempre que cocino. Especialmente en el caso de Maddox, que es como un pequeño hombrecito que me apoya en todo lo que hago, en algún sentido él me ha criado a mí. Así que siempre que les preparo el desayuno antes de ir al colegio Maddox me dice: '¡Gracias mamá! Muy bien hecho'", aseguraba recientemente a la revista Vogue.