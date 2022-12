Angelina Jolie extraña a su madre

La oscarizada Angelina Jolie ha dejado claro en los últimos años que, a pesar de su dilatada carrera artística, el bienestar de sus seis hijos y sus compromisos solidarios constituyen actualmente la mayor prioridad de su vida, pero al mismo tiempo admite que jamás llegará a ser tan "buena madre" como su progenitora Marcheline Bertrand, a quien describe como el gran modelo de conducta de su vida y a quien extraña profundamente.

"Me cuesta mucho pensar que algún día seré tan buena madre como ella. No creo que sea capaz de estar a su altura, al menos en los próximos años, porque para ella la maternidad lo era todo y no tenía que dividir su tiempo entre diferentes responsabilidades. La echo mucho de menos y desearía que estuviera a mi lado para guiarme y ayudarme en la tarea de criar a mis niños", confesó a la revista Grazia.

Aunque en su momento decidió que los seis hijos que comparte con Brad Pitt fueran educados en el hogar familiar para poder supervisar personalmente sus clases, la estrella de cine reconoce con frecuencia que no puede pasar todo el tiempo que le gustaría con ellos debido a su labor como embajadora de Naciones Unidas y, de forma más concreta, a la campaña internacional que lidera para poner fin a la violencia sexual en zonas de conflicto.

"Trabajaré sin descanso hasta que erradiquemos esta plaga y le dedicaré cada minuto que me reste de vida. No podemos permitir que las mujeres sean tratadas como ciudadanas de segunda clase, de las que se puede abusar y maltratar. Mi compromiso con la causa no solo se debe a la indignación que siento ante estas prácticas, sino al mismo hecho de que quiero dejar un mundo más justo para mis hijos, para las nuevas generaciones", declaró durante la cumbre sobre violencia sexual que tuvo lugar en Londres la semana pasada.