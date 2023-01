Andrea Tovar, ¿presentadora o actriz?

Como muchos saben la presentadora de entretenimiento de Cm& la noticia, Andreína Solórzano renunció y ahora es talento Caracol.

Pues no dudaron un segundo en llamarla a ella. Respuesta que aún no ha dado Andrea pues, según ella, tiene propuestas para modelar internacionalmente y hasta que estas no se cristalicen, no quiere desechar la oportunidad de presentar en Colombia. Mejor dicho Andrea ahora se da el lujo de escoger

También nos enteramos de que la ex Miss Colombia tiene una súper oferta para actuar. Supimos que estuvo haciendo casting para un personaje principal. Ella está muy interesada pues se está preparando para ser actriz, y tras su participación en Miss Universo, quedó con muy buenas relaciones, así que próximamente la veremos en proyectos y negociaciones con una firma muy importante.