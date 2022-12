Anastacia cree que su cáncer de mama fue una 'bendición'

La cantante Anastacia se sometió a una doble mastectomía el año pasado, tras haber sido diagnosticada por segunda vez con cáncer de mama -ya padeció la enfermedad en 2003-, pero a pesar de la dura operación, cree que la decisión fue la adecuada. "Nunca cambiaría lo que hice. De hecho creo que mi segundo cáncer fue una bendición. Lo que otros ven como obstáculos yo lo miro como triunfos. Y veo el segundo cáncer como una bendición porque esta vez tenía que elegir el palillo más largo, y escogí el palillo ganador, diciéndome: '¿Sabes qué? Puedes con ello'. No soy una persona que tome riesgos. No me la juego. No hago eso. Prefiero tomar el camino menos usado: 'Córtalas. Adelante'", aseguró en una entrevista a Female First. Anastacia, de 45 años, bromeó con el hecho de haber podido mejorar su figura con los implantes que sustituyeron a los senos que le fueron extirpados. "Tenía unas partes femeninas muy generosas, nunca me faltó de aquello. Por lo que agradecí bajar de talla, si te digo la verdad. Me dije: '¡Guau! He podido cambiarlas por un modelo mejor'", añadió.