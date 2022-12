Amy Adams no quiere separarse de su hija

A la actriz Amy Adams le produce tanta ansiedad la idea de separarse de su hija Aviana (4) -fruto de su relación con su prometido Darren Le Gallo-, que ya ha decidido que lo más conveniente será que continúe viviendo con ella incluso cuando la pequeña llegue a la edad adulta.

"Ahora [Aviana] ya entiende el concepto de soledad. Es muy dulce. Siempre me dice: 'Cuando se mayor voy a ser tu mamá'. Y probablemente tenga que serlo porque soy un desastre. Así que me alegro de que ahora le parezca una idea entrañable, porque no va a pensar lo mismo cuando cumpla los 25 y esté viviendo con ella", explicó divertida la intérprete a la revista Vogue.

No resulta extraño que Amy encuentre tan difícil pasar tiempo lejos de su pequeña, ya que en su propia familia siempre han mantenido una relación muy estrecha, hasta el punto de que sus cuatros hermanos y sus dos hermanas lidian con las consecuencias de la fama de la actriz sin quejarse ni un momento por ello.

"No me cuentan sus experiencias al respecto porque no quieren herir mis sentimientos. Pero una de mis hermanas y yo tenemos el mismo tono de voz y las mismas maneras. Un día se me ocurrió preguntarle si alguna vez le había afectado en su vida diaria y me respondió: 'Por Dios, Amy. ¡Todo el tiempo!'. Eso tiene que resultar extraño, pero para ellos solo soy Amy. Cuando nos reunimos nos olvidamos de todo lo demás", declaró.