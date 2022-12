America Ferrera reivindica el papel de la 'mujer fuerte' en televisión

El último proyecto de la actriz America Ferrera (31) -que ha participado como jurado en el programa 'The Next McGyver', un concurso que busca impulsar la carrera de jóvenes ingenieras- trata de animar a las nuevas generaciones de mujeres a conquistar terrenos tradicionalmente masculinos, ya que existe la necesidad de crear "personajes" femeninos "convincentes".

"En parte hacemos esto para crear personajes de mujeres fuertes y contenidos que representen a las mujeres de manera diversa, convincente y sobre todo reforzada", explica la intérprete en declaraciones a Fox News Latino.

Pero el compromiso de America con la transformación del papel de la mujer en la televisión va mucho más allá de este programa, de hecho, ya antes fue la dulce Betty en 'Ugly Betty' y la hispana Carmen en la película 'Uno para todas' ('The Sisterhood of the Traveling Pants'). Roles todos ellos que consideró "novedosos", requisito fundamental a la hora de escoger proyecto.

"Creo que como espectadora, actriz y productora lo que busco son papeles que no se hayan hecho antes. Al final todos acabamos cansados de ver los mismos perfiles una y otra vez. Hay muchas cosas que todavía no han sido representadas en televisión y siempre es emocionante hacer algo que nunca has hecho antes", añade.

Con la misma contundencia habló la actriz a principios del mes pasado en una carta abierta a Donald Trump, en la que exigía al empresario que no menospreciase a la comunidad latina.

"No nos puedes reducir y tachar de narcotraficantes y violadores. Somos mamás y papás, hijos e hijas. Somos estudiantes y graduados universitarios. Somos maestros, periodistas, políticos, policías; somos el futuro de América", escribió la intérprete en su Twitter.