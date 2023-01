America Ferrera no concibe la vida sin su estilista

Si algo lamenta America Ferrera es no haber contratado antes los servicios de un estilista profesional para ayudarle a elegir sus modelitos de cara a las alfombras rojas, lo que le habría ahorrado más de un disgusto.

"Me arrepiento de todo lo que me puse antes de tener un estilista. De todo antes de que comenzara a pagar a alguien para que me vistiera... Pero mi mayor arrepentimiento está relacionado con estar cómoda. En una ocasión me puse un mono para un estreno. Cuando me lo probé me quedaba bien, pero cuando me lo puse la noche del estreno me sobraba tela en la parte de arriba. Y un mono necesita cierta sujeción. Pero me dio igual y me lo puse de todas formas, y tuve que pasarme toda la noche sacando pecho para que el mono no se me cayera y dejara al aire mis pechos. Fue una decisión estilística que me produjo mucho estrés. Así que me arrepiento de ello. Pero aprendí la lección: ponte solo cosas de tu talla", confesó la intérprete en una entrevista a Entertainment Weekly.

Publicidad

Pero America no solo ha cometido errores por culpa de la inexperiencia en cuestiones de moda. Tras cobrar su primer sueldo, se le ocurrió hacerse con un coche de la marca BMW, una idea que casi le arruina.

"Con mi primer cheque grande, me hice con un BMW en 'leasing' y literalmente dos meses más tarde ya no podía permitirme llenar el depósito de gasolina. Así que rápidamente fui y lo cambié por un Toyota. Y todavía tengo ese coche, por cierto".