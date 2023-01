America Ferrera es incapaz de 'cerrar la boca' ante las injusticias

Aunque en algunas ocasiones le gustaría no tener un espíritu tan apasionado y reivindicativo, la actriz America Ferrera no puede resistirse a utilizar su popularidad para denunciar las injusticias y arrojar luz sobre los temas sociales y humanitarios con los que más identificada se siente.

"Mi espíritu apasionado y mi manera de alzar la voz son algo que forma parte de mí muy a mi pesar, así que incluso si intentara callarme, sería muy difícil que cerrara la boca. Sencillamente utilizo las oportunidades cuando estas se presentan para decir las cosas que deben ser dichas. Muchos de los temas en los que me involucro son muy personales para mí. Hablo mucho sobre la inmigración porque soy hija de inmigrantes", reveló la intérprete a BuzzFeed.

America saltó a la fama a nivel internacional gracias a su personaje en la serie 'Ugly Betty', que al mismo tiempo le colocó sobre los hombros una enorme responsabilidad al dar vida a una de las pocas protagonistas latinas en televisión, por eso ahora se alegra de que la industria del entretenimiento se esté diversificando cada vez más para no agrupar a toda la comunidad de latinos bajo el mismo paraguas.

"La gente ya no piensa: 'Oh, sois la única familia latina de la televisión así que todo lo que hacéis tiene que representar a la gente que cuenta únicamente con vosotros para que los representéis'. ¿Te imaginas que todos los personajes blancos tuvieran que preocuparse de qué mensaje transmiten de los blancos? ¡Sería una locura! El hecho de que haya más representatividad en pantalla implica que hay más versiones de lo que significa ser latino... Ya no nos pintan a todos de la misma manera y no nos agrupan bajo el mismo paraguas, y esa es la verdadera victoria".