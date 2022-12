Amber Rose, sobre Wiz Khalifa: 'Él siempre será mi familia'

El rapero Wiz Khalifa y Amber Rose terminaron su relación el pasado año aunque ambos podrían estar intentando disipar sus diferencias para darse una nueva oportunidad, pues según se rumorea se reunieron recientemente.

No obstante, aunque la modelo considere a Wiz -padre de su hijo Sebastian (2)- como su "familia", no está segura de lo que les deparará el futuro.

"Le quiero, tenemos un hijo. Él siempre será mi familia, no importa lo que pase", aseguró a 'Entertainment Tonight', antes de confesar lo que piensa acerca de una supuesta reconciliación entre ambos.

"No sé. Creo que simplemente estamos trabajando en nuestra amistad ahora mismo y cuidando de nuestro hijo Sebastian".

La semana pasada, Amber se sinceró con todos sus seguidores de Instagram y reveló que estaba "rezando y esperando" que ella y el rapero pudieran volver a estar juntos.

"Mi amor de cada día ya sabéis cuál es... Nos equivocamos en algún momento e incluso si no volvemos a estar juntos nunca más (aunque rece, sueñe y espere que ocurra) él siempre será el amor de mi vida... Siempre estaremos unidos porque creamos a un precioso bebé de nuestro amor. A pesar de los momentos buenos y malos de nuestra relación, mi corazón sigue latiendo por él cada día. Estoy harta de fingir que estoy feliz sin él. No lo estoy. Él es quien me hace feliz. El único que puede. Independientemente de cómo nuestras vidas hayan cambiado, [Wiz] siempre será el delgado, fumado y tatuado que ocupa mi corazón", escribió junto a una antigua foto de cuando eran una pareja feliz y enamorada.