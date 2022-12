Amber Heard tiene que 'luchar' para no ser juzgada por su bisexualidad

Aunque la actriz Amber Heard hizo pública su bisexualidad hace más de cinco años, antes de conocer a su actual marido Johnny Depp en 2012, a día de hoy todavía tiene que "luchar" para conseguir ciertos papeles en Hollywood y no verse encasillada por culpa de su vida privada.

"No quiero verme obligada a negar mi sexualidad para poder ser yo misma. Pero tampoco quiero que sea lo que me defina. Me niego rotundamente a 'controlarme' para ser más popular o fácil de querer. No me importa una mi*rda. Lucho [por ser como soy], pero no debería tener que hacerlo", explica la intérprete en el periódico The Times.

Publicidad

A pesar de las dificultades que se ha encontrado tras 'salir del armario', Amber -que mantuvo una relación con la fotógrafa Tasya van Ree entre el 2008 y el 2011- no se arrepiente de su decisión porque considera que las celebridades que no hacen pública su homosexualidad o bisexualidad contribuyen a estigmatizarlas.

"Personalmente, creo que si niegas algo o tratas de esconderlo, estás admitiendo que está mal. Odio las etiquetas como la que más, pero tengo que reconocer que estoy con la persona con la que estoy. Eso no me hace mejor actriz de lo que era ayer; mi vida personal no debería tener ningún efecto en eso".