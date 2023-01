Amber Heard niega haber agredido a Johnny Depp y cuestiona su estado mental

El actor Johnny Depp ha reavivado la polémica que rodeó su divorcio de Amber Heard en el marco de una demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun a raíz de un artículo del pasado mes de abril. En él, la publicación criticaba duramente a la escritora J. K. Rowling por ayudar a rehabilitar la imagen del intérprete -a quien presentaban como un maltratador de mujeres- al mantenerle en el papel del mago Gellert Grindelwald en la segunda entrega de 'Animales Fantásticos' a pesar de la denuncia por agresión que su exesposa había presentado contra él meses atrás.

Por otra parte, dichas acusaciones quedaron finalmente fuera del acuerdo al que los intérpretes llegaron en verano de 2016 para poner fin a su matrimonio de 15 meses, tras el cual aseguraron en un comunicado conjunto que ninguno de los dos había mentido por motivos financieros durante su batalla legal, pero sin que Depp reconociera haber agredido nunca físicamente a Amber. De esa forma, ambos daban carpetazo a un desagradable capítulo de sus vidas sin admitir culpa alguna y salvando en cierto modo sus respectivas reputaciones.

Sin embargo, la historia ha dado un nuevo giro con la salida a la luz de parte de los documentos de la última batalla legal del protagonista de 'Piratas del Caribe', en los que asegura que Amber le golpeó en la cara cuando aún estaban casados tras la celebración de la fiesta por su 30 cumpleaños, a la que él llegó tarde por razones de trabajo y en la que ella habría consumido grandes cantidades de alcohol. Según su versión de los hechos, el actor -que afirma que no estaba ebrio en aquel momento- se limitó a coger a Amber por los brazos para inmovilizarla y pedirle que se detuviera, antes de abandonar la habitación en que se encontraban no sin advertirla antes que no le siguiera.

La respuesta de Amber no se ha hecho esperar. En el mensaje con el que ha contraatacado, se acerca peligrosamente a romper una de las cláusulas del acuerdo que firmó con Johnny, según la cual no podría volver a hablar en público de las supuestas agresiones que habría sufrido a manos suyas, ya que revela la existencia de testimonios que avalarían sus acusaciones al mismo tiempo que cuestiona abiertamente el estado mental de su exmarido.

"Esas alegaciones son completamente falsas. Solo hace falta leer el último artículo de la Rolling Stone sobre el señor Depp para comprender el estado en que se encuentra", ha asegurado ella a través de su representante legal en referencia a la controvertida entrevista que el actor concedió hace semanas a la publicación y que le presentaba como una estrella en decadencia desconectada del mundo real e incapaz de asimilar su grave situación financiera. "El señor Depp se enfrenta actualmente a varias demandas en múltiples frentes, incluyendo una por agredir a un encargado de localizaciones en el set de rodaje de 'City of Lies'. En varias ocasiones, distintos testigos presenciaron el extremo al que llegaban los abusos a los que el señor Depp sometía a la señorita Heard", concluye.

