Amanda Seyfried trabajará 'cada vez menos' porque quiere formar una familia

La actriz Amanda Seyfried está cambiando de prioridades, y ha decidido que paulatinamente dejará su vida profesional relegada a un segundo plano para concentrar todos sus esfuerzos en formar una familia junto a su novio Justin Long.

"Las posibilidades disponibles para mí son algo que nunca voy a dar por sentado, pero sé que voy a trabajar cada vez menos a medida que me hago mayor. Me gustaría que mis prioridades viraran hacia formar una familia. Creo que sería algo realmente fantástico de experimentar. Pero no sé, en realidad se trata de ser feliz con el ahora, y siento que es bueno en este momento", aseguró a la revista OK!

Además de decidir lo que va a hacer con su vida en el futuro próximo, Amanda, que cumplirá la treintena en diciembre, es capaz de hablar sobre el envejecimiento sin tapujos, ya que no tiene miedo de cumplir años y mira al futuro como "una nueva etapa" enriquecedora.

"Me gusta crecer, no me asusta. Es una tontería pensar así. Significa una nueva etapa y un nuevo capítulo para mi vida y mi carrera. Conforme me acerco a mis 30 años, está empezando a cobrar sentido. Todo lo que he hecho es trabajar hasta ahora, cuando estoy obteniendo el respeto en mi carrera que he estado buscando. Siempre me he reconocido en cada papel y no sabía si podría verme actuando como alguien diferente, pero ahora puedo. Eso viene con la edad", concluyó la intérprete.