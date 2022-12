Amanda Bynes quiere estudiar psicología

Después de que la problemática Amanda Bynes fuera expulsada del Fashion Institute of Design and Merchandising de California por acudir a clase drogada y por pagar a sus compañeros para que hicieran sus tareas escolares por ella, la actriz intentará pasar página mudándose a Nueva York para estudiar psicología.

"Me voy a trasladar desde el Fashion Institute of Design and Merchandising a la Universidad de Nueva York o a la de Columbia. Así que me veréis por Nueva York si vivís allí, pero que sepáis que odio a los acosadores", compartió en su perfil de Twitter.

La intérprete de 28 años, que fue detenida la semana pasada por conducir bajo la influencia de las drogas, también reveló hace unos días que se había comprometido con su novio de 19 años, Caleb.

"Estoy muy necesitada de amistad y odio a los hombres. Solo me gusta fol**r con ellos, pero ahora puedo decir que estoy comprometida. Quiero casarme y mantenerme alejada de la gente", señalaba a la revista InTouch.

Amanda, que fue puesta en tratamiento psiquiátrico el año pasado después de protagonizar una serie de extraños incidentes, espera convertirse en madre de familia numerosa una vez que ella y su prometido, quien por el momento reside en Costa Mesa (California), pasen por el altar.

"Quiero niños, seguro. Todos los que pueda tener. No quiero tener una niña guapa a mi alrededor porque me sentiría celosa", añadió.

El estado de salud de la intérprete, que padece esquizofrenia y desorden bipolar, habría empeorado después de abandonar el domicilio de sus padres, Rick y Lunn Bynes, el pasado mes, cuando finalizó el periodo de tutela impuesto por un juez, debido a que la artista habría dejado de tomar los antipsicóticos que le fueron prescriptos por el médico.